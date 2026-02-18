ドンデコルテ単独ライブ、配信チケットが大好評 渋谷よしもと漫才劇場史上最多の記録に
1月24日に渋谷よしもと漫才劇場で開催された『ドンデコルテ第九回単独ライブ「こびりつく」』の配信チケット販売枚数が、1万枚を突破した。2025年4月5日の同劇場のオープン以来、劇場から配信されたライブの歴代最多の販売記録をマークした。
【動画】これはうまそう！渡辺銀次が話題のチャーハン動画を公開
ライブ本編では、『M-1グランプリ2025』で話題となったキャラクターが登場する漫才や、渡辺による「銀次チャーハン」の披露など、彼らの魅力が凝縮された濃密な60分をお届け。SNS上でも絶賛の声が相次いでおり、さらなる記録更新に期待がかかる。
■『ドンデコルテ第九回単独ライブ「こびりつく」』
開催日時：1月24日（土）
会場：渋谷よしもと漫才劇場
出演者：ドンデコルテ
【配信チケット情報】
料金：1300円
販売サイト：FANY Online Ticket
販売期間：2月21日（土）12:00まで
見逃し配信期間：2月21日（土）23:59まで
