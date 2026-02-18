フードファイターで大食いタレントのアンジェラ佐藤が１７日、台湾の頼清徳総統に招待され、「水餃子１００個をご馳走になった」と投稿。なぜ台湾総統に招待されたのか？理由も明らかにした。

アンジェラ佐藤は「このたび、台湾の総統・頼清徳総統にご招待いただき、台北の『総統府』を訪問させていただきました。総統自らご案内くださり、職員食堂では縁起の良い水餃子を１００個ご馳走になりました」と投稿。「実際にお会いして感じたのは、リーダーとしての存在感はもちろんですが、それ以上に人としてのあたたかさ。とても気さくで、相手の話を丁寧に聞いてくださる姿が印象的でした」とも記していた。

頼総統もＸで「大食い女王＠ａｎｇｅｌａ＿ｓａｔｏｕさんと台湾在住の日本人ＹｏｕＴｕｂｅｒである＠Ｉｋｕｌａｏｓｈｉを総統府に招き、北海道の海鮮や台湾のパイナップルケーキ、台日間の『信頼と助け合い』の友情について語りました」と投稿している。

しかしなぜ、アンジェラ佐藤が台湾の総統に招待されることになったのか。アンジェラ佐藤は１８日のＸで「今回何故アンジェラが台湾の大統領に会えたか謎に思ってる人多いでしょ？キッカケはこちらなんですよー」として、きっかけを説明しているＴａｉｗａｎ Ｔｏｄａｙ」の投稿を添付。

そこには「昨年１１月、中国が日本の水産品の輸入を全面停止したとき、頼清徳総統が北海道のホタテと鹿児島のブリなどを使ったお寿司を食べて日本支援をアピールしたことを覚えていますか？北海道出身の大食い女王・アンジェラ佐藤さんはこのことに感激。頼清徳総統のＳＮＳに感謝のメッセージを書き込んでいました。これに気が付いた頼清徳総統が、ぜひアンジェラさんに会ってみたいと、アンジェラさんと、それに台湾で大人気の日本人Ｙｏｕｔｕｂｅｒ ＠Ｉｋｕｌａｏｓｈｉさんを総統府にご招待」したと説明されていた。最終的にアンジェラ佐藤は１６８個の水餃子を食べたとも記されている。

アンジェラ佐藤は「奇跡はいつ何処でおきるかわからないですね」ともつづっていた。