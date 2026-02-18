『パリに咲くエトワール』エモーショナルな長尺予告が到着 パリ名所を描く場面写真も
谷口悟朗監督による劇場アニメーション『パリに咲くエトワール』より、エモーショナルな長尺予告が到着。併せて、パリの観光名所が登場する新場面写真5点が解禁された。
本作は、『ONE PIECE FILM RED』や『コードギアス 反逆のルルーシュ』を手掛けた谷口悟朗監督と『崖の上のポニョ』『魔女の宅急便』など多くのスタジオジブリ作品のキャラクターデザイン・原画を務める近藤勝也が、初めてタッグを組んだオリジナル劇場アニメーション。20世紀初頭の輝きに満ちたパリを舞台に、画家を夢見るフジコと、バレエに心惹かれる千鶴という、日本からやってきた夢追うふたりの少女たちの成長を描く。
この度解禁されたのは、夢を追うことをあきらめない少女たちの姿を、数々の胸熱なセリフと共に収めた長尺予告。
映像は、フジコと千鶴が、横浜での出会いから時を経て、フランス・パリで再会するところから始まる。フジコは画家になりたいという夢に邁進するが、薙刀（ナギナタ）の名家の跡取りに生まれた千鶴はなかなか一歩を踏み出せない。そこへ厳しくも温かく手を差し伸べたのは、作曲家を目指すパリの音楽院生・ルスランと、彼の母でロシアの元バレリーナだったオルガ。オルガは千鶴にバレエのレッスンをつける。
しかし、花の都パリにも戦争の足音は忍び寄り、2人にもさまざまな困難が降りかかる。「どうして日本に帰ってこない？」と駐仏外交官・矢島から告げられる実家からの再三の帰国要請、叔父である若林の「絵だけじゃ食っていけないだろ？」という言葉、「東洋人の私はバレリーナにはなれないんでしょうか」と千鶴が思い詰めるほどの周囲からの視線、オルガの「夢は残酷でもある。惨めな思いをしたいの？」という現実を突きつける言葉…。
夢と現実のはざまで、時には涙することもある。それでも「生活は大変かもしれないけど、ここではみんな自由に生きてる」「私、やりたいことがあるって素敵だと思うの！」というフジコのブレない姿勢、千鶴の「諦められないの、踊りたいの！」という渇望が、エモーショナルに胸にせまる。
そしてラストに響く「悔いだけは残さないで、自分に負けないで！」というフジコの言葉が、緑黄色社会が歌う主題歌『風に乗る』と相まって、爽やかに、力強く、観る者の背中を押してくれる。
フランスをはじめとするヨーロッパには、ナポレオン時代からの古い街並みが今も存在しており、フジコと千鶴が駆け抜けるパリの街にも、多くの歴史的建造物がある。この度その中から、観光客にも人気の高い名所を描いた新場面写真5点も解禁。
1点目は、エッフェル塔（パリ7区）。1889年完成の言わずと知れたパリのランドマークで、パリ万博の目玉として建造された。隣にはシャン・ド・マルス公園が隣接し、豊かな緑でパリ市民や観光客の憩いの場所ともなっている。
2点目は、コンコルド広場（パリ8区）。中央にそびえる石柱が印象的なパリ最大の広場で、セーヌ川の右岸に位置する。千鶴がなぎなたの実力を見せた場所であり、フジコと千鶴の再会の場所として登場する。
3点目は、千鶴の憧れの場所であるオペラ・ガルニエ（パリ9区）。1979名を収容するバレエの聖地で、1875年に完成したネオ・バロック様式の劇場。フランス文化の砦であり、“花の都”の象徴だ。中央ホールにある大理石の大階段やシャガールの描いた丸天井など、豪華で美しい内装も必見。ここには、オペラ座図書館・博物館もあり、これまでに上演されたすべての演目の楽譜、ダンスや音楽に関する資料が収められている。
4点目は、サクレ・クール寺院（パリ18区）。モンマルトルの丘の頂上に位置する、白亜のドームが印象的な寺院で、入り口前の階段はパリを見下ろす絶景ポイント。フジコたちもそこに腰かけている。
そして5点目は、パサージュ・ジュフロワ（パリ9区）。オペラ座からは15分ほどで、モンマルトル大通りの19世紀から営業を続けるアーケード付き商店街は、曲がり角や階段がある、他のパサージュにはない不思議な作りをしている。一番人気のグレヴァン蝋人形館では、1900年に開催されたパリ万博で展示された「鏡の宮殿」が再現されている。劇中では若林がこのパサージュの中に店を構えており、フジコがここを疾走する姿も描かれる。
アニメ映画『パリに咲くエトワール』は、3月13日より全国公開。
