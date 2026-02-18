お笑いコンビ「シャンプーハット」のてつじが１８日、大阪市内で株式会社Ｍｉｚｋａｎの新商品「大阪無限粉もんソースｂｙ味ぽん」をＰＲした。

同商品は「ＣＭに出るとライバル商品のことなどが言えなくなり、ラジオやテレビが楽しくなくなる」というタレント・上沼恵美子が珍しくイメージキャラクターとして「お墨つき」を与えたもの。ＡＢＣラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜・正午）に隔週で二十数年出演しているてつじが代理を務め「上沼さんから仕事奪ったろうと思ってます。Ｍｉｚｋａｎさんの面接やと思ってます！」と語気を強めた。

てつじはたこ焼きに商品をかけて試食。口に入れると目を見開いた。

「（報道陣の）皆さん、カメラ撮ってる場合ちゃいますよ。やりましたねＭｉｚｋａｎさん。さっぱりって言うから『ソースに味ぽん混ぜたらええんちゃうん？』と思ったこともあるんですけど、そうじゃない。ちゃんとソースなんですよ。関西へのリスペクトがソースにちゃんとなってて、そこに来て味ぽんが持ってるさっぱり感が後から追いかけてくる。新しいジャンルです！」

これには同社関係者も大満足の表情。てつじが「こういうの（商品ＰＲ）ってシーンとするもんですけど、これはウケたと言っていいですよね」と笑みを浮かべると、報道陣もウンウンとうなずいた。こうなると本当に、てつじが上沼から仕事を奪うことになるかもしれない。

「無限粉もんソース」は、Ｍｉｚｋａｎ社の商品としては１９６４年当初は関西のみで販売された「味ぽん」以来となる６２年ぶりの関西限定の新商品。この日からスーパーなどで順次販売される。