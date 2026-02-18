ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、ペアでは日本史上初となる金メダルを獲得した。五輪公式ではキス・アンド・クライでの歓喜の瞬間にフォーカス。「ステキな場面！」「今度はこの場でコケなかった」などと注目が集まっている。

対照的だった。ガッツポーズしながら、咆哮する木原の隣で三浦は信じられないとばかりに顔を覆っていた。その隣ではブルーノ・マルコットコーチが座ったまま拳を握っていた。

五輪の日本語公式Xで「フリーで見事に挽回したりくりゅう」と泣き笑いの絵文字付きでこのシーンに脚光を浴びせると、多数の反響が寄せられた。

「ステキな場面！」

「今度はこの場でコケなかった」

「璃来さん、今日はびっくりしすぎてズッコケなかったですね」

「本当に感動が止まらない！」

「誇らしい瞬間」

「木原選手を表情お化けと名付けたい」

「凄かった、美しかった、本当におめでとうございます！」

三浦は団体戦でキス・アンド・クライで椅子に座り直そうとしてそのまま後ろに転げ落ちる「ずっこけ」を披露。周囲が救出するシーンがあっただけに、今回も注目していたファンも多かったようだ。

（THE ANSWER編集部）