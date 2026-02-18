「にしたんクリニック」西村誠司社長が自身のＴｉｋＴｏｋを更新し、プラチナスポンサーを務めるサッカーのベルギー１部リーグ・シントトロイデン（ＳＴ）ＶＶの快進撃について熱く語った。

西村社長は「人口わずか４万人の街のクラブ、かつ日本人オーナーのチームが、初めてチャンピオンズリーグ（ＣＬ）に行くかもしれないという信じられない状況」とコメント。

ＳＴＶＶは、現地時間１６日に第２５節でホームでワーレゲムに３―２で逆転勝利し、２連勝で首位までの勝ち点差２の２位を維持した。ＦＷ後藤啓介はＰＫで、１０得点目となる２試合連続ゴールを決めて勝利に貢献した。首位サンジロワーズとの直接対決を３０節に控え、欧州ＣＬ出場圏内が現実味を帯びてきた。キャプテン谷口彰悟もヘディングで今季初得点を挙げた。山本理仁も守備の要として活躍した。

「我々が育てた選手が欧州で結果を出し、日本代表入りを通じて日本サッカーを強くしている」「チャンピオンズリーグ出場は長年の夢。いま、手に届きそうなところまで来ている」と西村社長。同３月８日の２８節を現地ベルギーで応援予定という。