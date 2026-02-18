東海地方は、今夜から明日19日(木)は、一時的に寒さが戻るでしょう。21日(土)からの3連休は、気温がグンと上昇し、春の陽気が続きそうです。朝晩と日中の気温差が大きくなります。服装選びやスギ花粉の飛散にも注意してください。

今日18日(水) 岐阜県は雪や雨に

今日18日(水)、前線や低気圧が本州付近を通過した後、冬型の気圧配置となる見込みです。

午後も、太平洋側の地域では、大体晴れるでしょう。岐阜県は、雲が多くなり、雪や雨の降る所がある見込みです。局地的に雷を伴って降り方が強まるでしょう。

昼間は、日差しの暖かさが感じられ、それほど寒さはありませんが、夜は、北寄りの風が強まり、ぐっと冷えそうです。これからお出かけの方は、冬のコートにマフラーや手袋があると安心です。

今夜から明日19日(木)明け方にかけて降る 予想12時間降雪量

雪解けは進んでいますが、飛騨北部を中心に、まだ多くの雪が残っています。今日18日(水)正午の積雪の深さは、白川村で55センチ、飛騨市(河合)で45センチ、郡上市(長滝)で24センチ、飛騨市(神岡)で14センチを観測しています。

今夜以降、大雪の心配はありませんが、岐阜県山間部では、積雪が増加する所があるでしょう。明日19日(木)の朝は、積雪や路面の凍結による交通障害に注意してください。

明日19日(木) 広く晴れるが風が冷たい

明日19日(木)は、冬型の気圧配置は緩み、次第に高気圧に覆われるでしょう。日中は、岐阜県山間部も含め、広く晴れる見込みです。朝は、今朝と同じくらい冷え込むでしょう。最高気温は、平野部で10℃前後までしか上がらず、この時期らしい寒さが戻る見込みです。日中いっぱい風も強く吹くため、気温よりも寒く感じられそうです。風を通しにくい暖かい服装でお過ごしください。

週間天気 3連休は春の陽気 連休明けは雨

20日(金)は、気圧の谷の影響で、雲が多くなりますが、天気の崩れはないでしょう。

3連休初日の21日(土)は、高気圧に覆われるため、広く晴れる見込みです。22日(日)は、高気圧は東の海上へ移動し、湿った空気が入りやすくなるため、雲が多く所々で雨が降るでしょう。23日(月・祝日)は、はじめ雨の降る所がありますが、日中は高気圧に覆われるため、広く晴れる見込みです。

連休明けの24日(火)は、午後から広く雨で、25日(水)午前中にかけて雨が続きそうです。

3連休からは、暖かい空気が優勢で、気温がグンと上昇するでしょう。服装選びや花粉の飛散に注意してください。