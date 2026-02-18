数多くのキャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、 ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』をデザインした「メラミンミニプレート（四角）4Pセット」が登場。

「ジュディ・ホップス」や「ニック・ホップス」たちの豊かな表情をデザインしたテーブルウェアでと一緒に、映画の名シーンが食卓で楽しめます☆

スケーター ディズニー『ズートピア』メラミンミニプレート（四角）4Pセット ズートピア／ファイナルフレーム

価格：2,090円（税込）

サイズ：約80×80×11mm（1枚あたり）

セット内容：プレート4枚（ジュディ・ホップス、ニック・ワイルド、フィニック、レミング）4柄×各1枚

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店、量販店など

スケーターから発売されている、 ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』デザインの「メラミンミニプレート（四角）4Pセット」

『ズートピア』の劇中シーンを切り取った「ファイナルフレーム」がデザインに採用された、軽くて割れにくいメラミン樹脂製のミニプレートセットです。

プレートには、映画『ズートピア』に登場する「ニック・ワイルド」や「ジュディ・ホップス」「フィニック」「レミング」たちの印象的なシーンがデザインされています。

スタッキング可能なので、収納時も場所を取らないのも嬉しいポイント。

日常の食卓を彩る食器としてはもちろん、ギフトやコレクションとしてもおすすめのテーブルウェアです☆

ジュディ・ホップス

正義感あふれる警察官姿の「ジュディ・ホップス」

きりりと引き締まった口元や長い耳を垂らした姿が印象的です。

ニック・ワイルド

皮肉屋だけど憎めない「ニック・ワイルド」の幼少期をデザインしたミニプレート。

あどけなさの残るぱっちりとした瞳や小さなキバにも注目です。

フィニック

「ニック・ワイルド」の相棒である「フィニック」柄もラインナップ。

おしゃぶりをくわえながらお金を受け取る姿がインパクト抜群！

レミング

スーツ姿でアイスキャンディを食べる姿が印象的なビジネスマン「レミング」たち。

「レミング」たちのコミカルなシーンが落とし込まれた、ファンにはたまらない名場面デザインです。

軽くて丈夫なメラミン樹脂製。お子様から大人まで安心して使える

素材には、優れた耐衝撃性を持つメラミン樹脂を採用。

うっかり落としても割れにくいため、小さなお子さんがいる家庭での普段使いはもちろん、キャンプやピクニックなどのアウトドアシーンでも活躍します。

使い勝手の良いスクエア型とコンパクトなサイズ感

約80×80mmのミニサイズは、ちょっとした副菜の盛り付けや、ティータイムの菓子皿、ホームパーティーでの取り皿にぴったり。

また、アクセサリートレーや鍵置きなどのインテリア雑貨としても愛用できます。

『ズートピア』の劇中シーンを切り取った「ファイナルフレーム」がデザインに採用された、軽くて割れにくいメラミン樹脂製のミニプレート。

スケーターの「メラミンミニプレート（四角）4Pセット ズートピア／ファイナルフレーム」は、スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店、量販店などで販売中です☆

