¡Ú ¾®ÁÒÍ¥»Ò ¡Û¡¡½éË¬Ìä¤Î¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥Û¥Æ¥ë Åìµþ¡×¤Ç¹ë²Ú¥é¥ó¥ÁÊó¹ð¡¡¡Ö¶ì¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ä¡×¡¡»Ù¤¨Â³¤±¤¿¿ÆÍ§¤Ø¤Îà°ìÀ¸¤Î´¶¼Õá¤òÄÖ¤ë
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÁÒÍ¥»Ò¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤È¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Í§¿Í¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥é¥ó¥Á²ñ¤Î¤¿¤á¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥Û¥Æ¥ë Åìµþ¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¾®ÁÒÍ¥»Ò ¡Û¡¡½éË¬Ìä¤Î¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥Û¥Æ¥ë Åìµþ¡×¤Ç¹ë²Ú¥é¥ó¥ÁÊó¹ð¡¡¡Ö¶ì¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ä¡×¡¡»Ù¤¨Â³¤±¤¿¿ÆÍ§¤Ø¤Îà°ìÀ¸¤Î´¶¼Õá¤òÄÖ¤ë
¾®ÁÒ¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¡¢Í§¿Í¤È¥é¥ó¥Á¤Ø¡ªÍ§¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¤Î¤ª½Ë¤¤&¤ªÈè¤ìÍÍ¤Î²ñ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹ë²Ú¤Ê¥é¥ó¥Á¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÄ¹ÃË¤¬ÍÄÃÕ±à¤Î»þ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢»ä¤¬º¤¤Ã¤¿»þ¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Í§¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ö¶ì¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë°ìÀ¸´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¾®ÁÒ¤µ¤ó¡£Í§¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö»ä¤¬¾Ð´é¤Ç¹¬¤»¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¡×¤¬²¸ÊÖ¤·¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Öº£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¾Ð´é¤Ç¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥ó¥Á¤ÎÀÊ¤Ç¤Ï¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤â¿§¡¹¤ÈÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¡¢¤ª¼ò¤Ê¤·¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®ÁÒ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ö¥ë¥¬¥ê¥Û¥Æ¥ë¤Ï½éË¬Ìä¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤¬Âô»³¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÅìµþ±Ø¤ÎÁ°¤Ë¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Á¡ª¡ª¡×¤È¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÂçÍýÀÐ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òºÌ¤ëÈþ¤·¤¤¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥²í¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£BVLGARI¡Ê¥Ö¥ë¥¬¥ê¡Ë¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥é¥Æ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÎÐ¤È¶â¤Î±ï¼è¤ê¤¬Èþ¤·¤¤¥«¥Ã¥×¤ä¡¢²ÖÊÁ¤Î»®¤ËÊÂ¤Ö¥±¡¼¥¤È¤¤¤Ã¤¿¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÉÊ¡¹¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖÂçÀÚ¤ÊÍ§¿Í¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢Âç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¿´²¹¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÎÉ¤¤¤ªÍ§Ã£¤òÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤ë¤æ¤¦¤³¤ê¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÍ§¿Í¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Í¡×¡Ö¤æ¤¦¤³¤ê¤ó¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤æ¤¦¤³¤ê¤ó¤â¤½¤ì¤À¤±Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤Ò¤È¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û