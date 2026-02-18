IMP.の鈴木大河が、MRO北陸放送「絶好調W」に出演。コンビニとの共同開発に挑戦した。

2023年にパンを共同開発した絶好調Wとセブン−イレブン。今回は次なる商品を共同開発すべく今ブームの「おにぎり」に注目。北陸3県の味を取り入れた“究極のおにぎり”を目指し、セブン−イレブンの商品開発担当の社員や鈴木たち出演者らがアイデアを出し合った。

会議では、どのような味のおにぎりを作るのかを検討。石川県からは「カニ、いしる、金沢カツカレー、加賀味噌」、富山県からは「おぼろ昆布、とろろ昆布、小松菜」、福井県からは「福井梅、ソースカツ、サバ」などの食材が候補として挙がりこの中からどの具材が1番ヒットしそうかを話し合うも開発は難航。

会議が行き詰まる中、おにぎりが大好きという鈴木の「これってどこか3県のうちの1種類で決まっちゃうって感じですか？」「どこか1県に決めちゃうのっていうのはもったいない気がして、相性が良さそうな3種類を1個に詰めるっていうのは？」というアイデアが流れを変え、セブン−イレブンの社員からは「最高ですね」「大河さん、天才ですね！」と声が上がった。

鈴木の発案をもとに相性を考慮しつつ、3県から1つずつ具材を選出し石川県の「カニ」、富山県の「とろろ昆布」、福井県の「サバ」を取り入れたおにぎりの試作品が完成。試作品を食べた鈴木は「うん！美味しい！ご飯にちょっと味ついていますか？ご飯とサバがすごく合いますね」とコメント。

さらに、試食をした上での意見を求められ「このままでも十分美味しいんですけど、ご飯とか食べたときに塩味…塩なのかな醤油なのか。3つの食材がそれぞれ個性があってどれもメインで張れる食材だと思うんですよ」「そういったときに僕もグループで活動させてもらっているんですけど、色々な個性を陰で支えるというか、みんなが手を組みたくなる。そういった存在の何かがあったらよりこのおにぎりがまとまって食べられるんじゃないかと感じました。…こんなこと言って大丈夫なんですか？料理得意なわけでもないですけど」と話した。

商品化に向け金沢の伝統調味料「ひしほ醤油」も取り入れることになり、今回のおにぎりではカニ混ぜ込みご飯の味付けにひしほ醤油を使用。中にはとろろ昆布と焼きサバほぐしが入った北陸3県の魅力がつまった1品になった。

おにぎり製造工場にも訪問し、完成品を食べた鈴木は「醤油の甘みなのかな？合いますねカニごはんと」「絶好調ファミリーはもちろんのこと、セブン−イレブンのみなさん、工場のみなさんの想いもたくさんたくさん詰まったおにぎりなので自信ありです！」と出来栄えに満足した様子だった。

共同開発したおにぎりは北陸3県のセブン−イレブン店舗限定で「北陸フェア」として2月23日まで発売される。