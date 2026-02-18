【ワシントン＝坂本幸信】米国のトランプ大統領は１７日、日米関税交渉の合意に基づく５５００億ドル（約８４兆円）の対米投資について、第１弾が決定したと発表した。

ガス火力発電所、原油積み出し港、人工ダイヤモンド製造施設の３件が対象だ。ラトニック米商務長官によると、事業規模は計３６０億ドル（５・５兆円）となる。

トランプ氏が自身のＳＮＳで公表し、「日米にとって歴史的な瞬間だ」と強調した。

日米共同で行うオハイオ州のガス火力発電所建設は、米国内で最大級になるという。米国では人工知能（ＡＩ）向けデータセンターの建設が急速に進み、電力需要の伸びが見込まれている。日本企業は建設に必要なガスタービン製造などに強みを持ち、電力基盤の安定化に貢献する考えだ。

テキサス州では原油積み出し港を整備し、年２００億〜３００億ドル規模の原油輸出が可能になるとしている。ジョージア州では半導体の製造過程で使われ、経済安全保障上の重要物資となっている人工ダイヤモンドの製造施設を建設する。

経済産業省によると、ガス火力発電は東芝、日立製作所、三菱電機、ソフトバンクグループなどが関連機器の供給に関心を示しており、約３３３億ドル（約５・２兆円）規模のプロジェクトになる。原油輸出インフラは、商船三井や日本製鉄、ＪＦＥスチール、三井海洋開発などが関連機器の供給に関心があり、２１億ドル（３３００億円）。人工ダイヤは旭ダイヤモンド工業、ノリタケなどが購入に関心を示し、６億ドル（９００億円）の見込みだ。

案件の選定は、日米の政府高官らでつくる協議委員会などの議論を経て、トランプ氏が最終決定する。トランプ氏は今回の投資について「数十万人の雇用を創出する。関税なしには実現できなかった」とした。

高市首相は１８日午前、対米投資の第１弾を「日米の相互利益促進、経済安全保障の確保、経済成長の促進といった意義にかなったものだ」と評価し、プロジェクトの早期実施を目指す考えを示した。自身のＸ（旧ツイッター）に投稿した。

資金拠出は日本が担い、政府が全株式を保有している国際協力銀行（ＪＢＩＣ）などが投融資や融資保証を行う。赤沢経産相は「税金を使うものであり、資金に見合うリターンが得られるものを選び抜く」と説明している。