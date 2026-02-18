「すごく自然」愛沢えみり、「豊胸をしました」と告白＆費用も公開。「欲張らない大きさにしたの流石」
元キャバクラ嬢で実業家の愛沢えみりさんは2月17日、自身のInstagramを更新。「豊胸をしました」と告白し、その姿が反響を呼んでいます。
【動画】「豊胸をしました」
ファンからは「すごく自然ですね」「欲張らない大きさにしたの流石すぎます」「ビジュも復活」「スタイル抜群だよ」「プリンセスだ」「バービー人形のように綺麗です」「AIかと思いました」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「AIかと思いました」愛沢さんは「産後、想像以上に胸がスカスカになってしまいお洋服を着ても綺麗に着れなくなってしまい…悩んだ末、豊胸をしました」と告白。胸元が見えるドレスを着用した愛沢さんがグリーンバックで撮影する様子を動画で公開しました。今回、愛沢さんが行ったのはシリコンでの豊胸。リポートと費用も載せており、価格は121万円だったそうです。
「あれ？おっぱいいれた？」2025年12月31日の投稿では、同じドレスを着用した写真を公開していた愛沢さん。「久しぶりにピンクのドレスを着て撮影して、愛沢えみりの原点を思い出した一日でした」と撮影を振り返っています。この投稿には「あれ？おっぱいいれた？」「バスト豊か」といった声が寄せられていました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
