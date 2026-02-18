「即離婚案件」高橋みなみ、「やめてもらっていい？」と苦言。「八王子市民大激怒」「狂人すぎるw」
元AKB48でタレントの高橋みなみさんは2月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。「やめてもらっていい？」と苦言を呈し、話題となっています。
【写真】「やめてもらっていい？」
ファンからは「ど正論」「なにしとんねん」「行儀が悪いな〜」「狂人すぎるw」「八王子市民大激怒」「これ家でやったら即離婚案件」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「ど正論」「狂人すぎるw」お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんは「朝ごはん たかみなからバレンタインにもらった八王子ラーメンいただくしんよー！」と報告し、2枚の写真を投稿。高橋さんからもらったラーメンをなぜか風呂場で食べています。高橋さんはこの投稿を引用し「食べていただけるのは嬉しいんですが、風呂で食べるのはやめてもらっていい？」とツッコミ。もっともな意見です。
「おじさんにはあげねーし！！」1月12日の投稿では「久しぶりに黒川に会ったら骨折してたし『お年玉ちょうだい』って言われたしん！なんなのぉー おじさんにはあげねーし！！」とつづり、クロちゃんのソロショットを公開した高橋さん。なんだかんだ言っても、2人はとても仲良しなようです。今後の投稿にも期待したいですね。
