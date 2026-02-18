将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第4局2日目が18日、和歌山市の「和歌山城ホール」で指され、午後0時30分に昼食休憩に入った。ここまでの進行を立会人の稲葉陽八段（37）が解説した。

1日目は後手の永瀬による周到な作戦が流れを呼び寄せ、そのリードは今も続いてる。稲葉は「永瀬さんとしてはイメージ通りの作戦ができていると思っているはず。対する藤井さんは封じ手以降、苦しいことを認めつつチャンスを待っている様子」と話す。先手番の藤井が「この時間から辛抱する展開はかなり珍しい」と述べた。

現状、4筋にいる藤井王の頭を永瀬が狙っている形。急所を見据える4六の歩に加え、4二の香も鋭く藤井王を捉える。「将来的には△4五香と行きたいところですが、永瀬さんの陣形は少し乱れている。まずは整えてから…という感じです」と語った。今すぐ局面が動くことはなさそうだが、「ここからでも力を発揮してくるのが藤井さんです」と稲葉。熱戦を見守った。