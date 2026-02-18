タレントのスザンヌ（39）が17日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。移住した故郷・熊本で経営する旅館について語った。

MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也から「スザンヌも熊本でいろいろやってるもんね」と振られると、スザンヌは「そうですね。アパレルブランドと、あと旅館経営をさせてもらっていて」と明かした。

「結婚、出産、そして離婚をして熊本に移住をしたら、シングルマザーになったので、どうしようかなって考えたときに、この子が大きくなったら、子育てに向けている情熱を向けるところがなくなっちゃったら私、どうしようかなっていう思いで」とセカンドキャリアを考えるようになったという。

高校と大学に再入学し現在は「大学4年生」。ビジネスについても学んだため「起業してみよう」と考え、「最初にアパレルを立ち上げて。で、今は龍栄荘っていう、老舗の約70年ぐらい続く旅館を買い取ってリフォームして、今オープンさせて1年ぐらいっていう」と説明した。

スザンヌと同じく熊本出身の上田は「スザンヌの旅館、予約でいっぱい、大好評らしいんですよ」と紹介し、「予約取ろうと思っても、取らせてくれないんだよ」と冗談めかしてぼやいてみせた。

スザンヌは慌てて「いやそんなことないですよ、全然」と打ち消し、「上田さんのお兄さまはよくご来店いただいて」と笑顔で明かした。

上田が「そうなの？なぜ俺は受け入れてくれないの」とおどけてみせると、スザンヌは笑顔で手を振ってそんなことはないと強調。続けて「あと有田（哲平）さんのお母さまは週に1回ほど宴会をされていて」とも語り、タレントの若槻千夏は「めっちゃ楽しんでる！」と驚いていた。

スザンヌは2011年に当時ソフトバンクの斉藤和巳氏（現4軍監督）と結婚し、男児を出産。15年に離婚し、17年からは地元熊本に移住。25年2月から旅館を経営している。