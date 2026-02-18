ETVOS新作UV誕生♡敏感肌を守る最強PROTECT＆CARE
春夏の紫外線対策は、肌へのやさしさも妥協したくない。そんな大人の女性に朗報です。エトヴォスが毎年好評のUVケアライン「PROTECT＆CARE LINE」から、新開発・新成分を配合した最新作を2026年3月4日（水）に発売。予約は公式オンラインストアで2月18日（水）10:00～2月25日（水）10:00、直営店舗では2月18日（水）～3月3日（火）まで実施されます。敏感肌を守りながら、透明感あふれる仕上がりを叶える注目の全アイテムをご紹介します。
うるおい続く美容液UV
まず注目は「ミネラルUVアクアセラム50＋ クリアグロウ」（SPF50＋ PA＋＋＋＋／3,960円（税込））。
紫外線吸収剤不使用（ノンケミカル※1）でありながら、SPFおよびPAの国内表示最高値※2を実現した美容液仕立てのUVです。
約4年の開発期間を経て完成したテクスチャーは、軽い液状油のみで構成することでべたつきを抑え、スラリー分散技術によりきしみにくいなめらかさを実現。
さらに、水を抱え込む特性を持つポリマー※5と美容液成分77％※6配合により、塗った瞬間のみずみずしさと長時間のうるおいを両立します。
敏感な肌を見つめ、紫外線・ブルーライト・近赤外線・ロングUVAの4つの光からガード。
Wアゼライン酸誘導体※10とグリシルグリシン※11がうるおいと皮脂バランスを整え、乾燥による毛穴目立ち※9を防ぎます。
カラーはクリアグロウ1色展開で、自然なトーンアップ効果により透明感※3あふれる肌へ導きます。
※1紫外線吸収剤不使用
※2SPFおよびPAの国内表示最値を指す
※3メイクアップ効果による
※5保湿成分
※6植物オイル（保湿）、保湿成分、整肌成分、水
※9乾燥による毛穴目立ち
※10整肌成分：アゼロイルジグリシンK、アゼラミドプロピルジメチルアミン
※11保湿
毛穴レス美肌フィルターUV
「ミネラルUVパウダーAZ」（SPF50 PA＋＋＋＋／3,630円（税込））は、粉なのにしっとりとした質感が魅力のUVパウダー。
高い紫外線カット力を備えながら、ふわりと軽く、敏感肌をやさしく守ります。くすみや毛穴、凹凸を自然にカバーし、透明感と生ツヤ感を演出。
カラーはピンクベージュ、ラベンダーベージュ、ペールミント、スノーホワイトの4色展開で、肌悩みに合わせて選べます。
さらに「ミネラルUVシームレスベールAZ」（SPF50 PA＋＋＋＋／3,740円（税込））は、ひとはけで溶け込むようにフィットするプレストタイプ。
紫外線だけでなくブルーライト・ロングUVA・近赤外線からも守りながら、毛穴や色ムラをカバーします。
ヒト型セラミド※15やナイアシンアミド、ヒアルロン酸※16配合で、重ねても乾燥しにくい設計。ナチュラルベージュ、ソルベイエローの2色展開で、朝の仕上げにもメイク直しにも活躍します。
※12メイクアップ効果による
※15セラミドAG、AP、EOP、NG、NP
※16ヒアルロン酸Na
この春、UVケアをもっと自由に♡
紫外線対策は「守る」だけでなく、「整え、魅せる」時代へ。ETVOSの最新UVラインは、美容液級のうるおいと毛穴レス※12な仕上がりを両立し、日中の肌ストレスを軽やかにサポートします。
ベースからパウダー、ベールまで揃う充実のラインナップで、ライフスタイルに合わせた“追いUV”も思いのまま。春の光の下、自信が持てる透明感肌を手に入れてみてください♡