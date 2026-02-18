元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏が18日、自身のX（旧ツイッター）を更新。治らない咳の原因とみられる「症状名」を明かした。

鈴木氏は「咳の原因がわかったという話。毎年、1月から2月にかけて咳が増えて風邪のような症状になる。鼻水が奥で絡んで咳が出る。病院に行き、風邪の診断を受けるがどうも納得いかない。アレルギー検査を10年ほど前に受けたが出なかった」と書き出した。

そして「今年も。先週から同じ症状。風邪と診断され、薬を飲むが治らない。おかしい。と、今朝、先週ある病院で、血液検査の結果を聞きに。その時に、この症状の話をしたら後鼻漏！！と。初めて聞く言葉。僕の咳を聞き。それだ！と名探偵コナンばりに！後鼻漏とは粘りのある鼻水が喉の奥を流れる、痰（たん）がからむ咳が止らない、などの不快な症状を感じる。後鼻漏は、副鼻腔炎（蓄膿症）やアレルギー性鼻炎に伴い、粘調なあるいは膿性な鼻水が喉の方へと流れることを言う」と自身の症状が「後鼻漏（こうびろう）」だったことをつづった。

さらに「風邪とは違う治療！いや、これだ！病気は病院が、わかるだけでまず、安心。咳にも色々種類があるな。後鼻漏と診断された方いますか？」と記した。