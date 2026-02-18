車検不要で手軽に乗れる！

総合コンサルティングを展開するCREVAS GROUPは2026年2月17日、次世代マイクロモビリティ事業としてEV三輪ブランド「threee（スリー）」の本格提供を開始しました。

「コンパクト×クリーン×スマート」をコンセプトに3つのモデルを展開。いずれも「側車付軽二輪」仕様のため、普通免許で運転が可能です。

【画像】超カッコいい！ これが車検不要で乗れる「“3人乗り”トライク」です！（9枚）

さらに、ヘルメットの着用義務がなく、さらに車検や車庫証明も不要という、既存の車両運用の常識を覆す手軽さを実現しました。

「felio（フェリオ）」は、丸目のヘッドライトが愛らしい、3人乗りの屋根付きモデル。ルーフキャリアを備えた実用的なシルエットは、買い物から観光地巡りまで、天候を気にせず誰でも手軽にEV走行を体験させてくれます。

家庭用の100Vコンセントや、EV自動車用充電施設の200Vで手軽に充電が可能です。フル充電にかかる時間は6時間から8時間で、その際の電気代は50円から150円程度と、圧倒的なコストパフォーマンスを誇ります。

堅牢なシルバーの質感が際立つ「trava（トラバ）」は、まるで“ミニ軽トラ”とも呼べるような、ビジュアルインパクト抜群のトラクターバイクスタイル。

後部に備えたタフな荷台は、農業や漁業、建設現場での運搬業務を力強くサポートするだけでなく、座席としても活用できます。

「bikee（バイキー）」は、鮮やかなイエローのフレームが目を引くクールな2人乗りモデル。無駄を削ぎ落としたスケルトンな構造と低重心設計、そして迫力あるワイドタイヤが、抜群の安定感と街中でのスタイリッシュな存在感を放ちます。

導入実績も多彩です。離島の観光レンタカーや地域スーパーの配送用として活用が進むほか、農業・漁業の現場では狭い道での運搬を支える「新たな足」として生産性向上に寄与しています。

また、大型音楽フェスでのアーティスト送迎やインフルエンサーによる発信を通じて、そのデザイン性と楽しさが大きな反響を呼んでいるといいます。

※ ※ ※

価格は、フェリオが77万5000円から98万5000円、トラバが65万3000円から68万3000円、バイキーが59万5000円から64万5000円に設定されます。