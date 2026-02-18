“韓国の人気俳優”が変装なしで東京満喫！ 『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』など出演
『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』や『ジャガイモ研究所』など数々の話題作に出演している韓国の人気俳優カン・テオが、2月18日（水）までに自身のInstagramを更新。変装なしで東京を満喫する様子を撮影した複数枚の写真が投稿され、ファンから「東京にいるなんて信じられない」「日本にいると知っただけで嬉しい」など反響が集まった。
【写真】スタイル良すぎ！ 東京の街中に降臨したカン・テオの全身カット
■ファンミーティングで来日
現在ワールドツアー中で、2月13日（金）には東京のZepp Hanedaにて「2026 KANG TAE OH WORLD TOUR FANMEETING O’Hour IN TOKYO」を開催するため来日したテオ。
イベントで日本のファンと交流しつつ、プライベートでは東京観光を楽しんだようで、東京タワーの前で知人と肩を並べた2ショットや街中を散策している様子を収めた1枚、大門駅や御成門駅までの案内板の写真などをアップしている。
この投稿にファンからは「テオさんが日本にいる」「日本にようこそー」など喜ぶ声が届いた。
ちなみに、テオは、3月7日（土）に追加公演「2026 KANG TAE OH WORLD TOUR FANMEETING O’Hour IN OSAKA」を大阪・東京建物 Brillia HALL 箕面で実施するため再び来日が予定されている。
引用：「カン・テオ」Instagram（@kto940620）
