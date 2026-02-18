FWはキャロウェイ『クアンタム』を抑えて『Qi4D』が２週連続首位！ 番手選びの傾向に変化が？【週間ギアランキング】
ドライバー部門ではピンが1位、キャロウェイが2位だったが、フェアウェイウッド部門はテーラーメイドの『Qi4D』が2週連続で1位。注目のキャロウェイ『クアンタム』は初登場で2位、ピンの『G440 MAX』が3位という結果だった。テーラーメイドの人気についてPGAツアースーパーストアつくば学園通り店の谷合信俊さんに聞いた。
【写真】4位以下は？ フェアウェイウッドの売り上げランキングトップ10
「PGAツアーでもトップ選手が続々と『Qi4D』を使いはじめて話題になっています。ただし、フェアウェイウッドを単品で購入するというよりも、『Qi4D』のドライバーを購入した人が一緒にフェアウェイウッドも買っていくケースが多いです」 ドライバーと一緒に買うのは何番が多いのか？ 「昔は3番ウッドとか3番のハイロフトでしたけど、最近は5番ウッドが1番売れます。その次が7番です。ドライバーと5番、7番を購入していくという人が多いですね」 キャロウェイの『クアンタム』の評判は？ 「飛距離性能が高くて、抜けが良いという声が多い。前作以上に評価は高いと思います。キャロウェイもやはりドライバーと5番ウッドを一緒に購入して行きますね」 フェアウェイウッドはドライバーとセットで購入する傾向がますます強くなっており、ドライバーの人気がフェアウェイウッドの売上げを大きく左右しているようだ。 （フェアウェイウッドランキング）1位 テーラーメイド Qi4D2位 キャロウェイ クアンタム MAX3位 ピン G440 MAX◇ ◇ ◇44モデルのアイアンをロボット試打で調査！ 「【2025秋】7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》／禁断のロボット試打」で結果を公開中
