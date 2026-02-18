“ミニグラ”池本しおり、写真集タイトルが決定 初体験のグラビアセクシーカットも収録【独占カットあり】
アイドルグループ・テラテラの池本しおり（23）が3月26日に発売するセカンド写真集（ワン・パブリッシング）のタイトルが『ほんとのしおり。』に決定した。
【写真】大胆過ぎる…！今までにない攻めたカットに挑戦した池本しおり
タイのリゾート地パタヤで撮影された写真集は、“ミニグラ＝ミニマムだけどグラマラス”としてグラビア界でも知られる池本の初体験となるグラビアセクシーカットを多数収録。すべてをさらけ出した大胆な挑戦は、まさに“ほんとのしおり”の姿。デビューから約5年、少し大人へと成長し見どころ満載の内容となっている。
そんな写真集の発売記念イベントを都内2つの書店で開催することが決定。会場でしか手に入らないレア特典チケットなど内容盛り沢山となっている。
■池本しおりさん本人コメント
2冊目の写真集のタイトルが『ほんとのしおり。』に決まりました。素の表情だったり自然なリラックスした姿の池本しおりが写真集にはたくさん収録されているので、これが“ほんとのしおり”だぞっていう意味が込められています。初写真集を発売したのが20歳で、今回が23歳ということで、少し大人になった今の等身大の私が詰まっていると思います。あと、パタヤで私が本当に寝泊まりした部屋でも撮影していて、私のスーツケースとか私物もそのままだったので、そこにも“ほんとのしおり”が写ってるかもしれません(笑)。
■発売記念イベント情報
（1）新宿・タワーレコード 新宿店
2026年3月29日（日）11時30分〜
（2）渋谷・HMV&BOOKS SHIBUYA
2026年4月5日（日）12時〜
