MLB・ドジャースの大谷翔平選手が日本時間18日、今季初のライブBPに登板しました。

この日は打者4人と対戦。マイナーから新たにチームに加わったマイケル・シアニ選手にヒットを許すも、アンディ・パヘス選手とカイル・タッカー選手からは三振を奪いました。

シアニ選手は対戦を振り返り「素晴らしい投手と対戦するという意味でも、ここに来られてとてもうれしいです」とコメント。大谷選手から奪ったヒットは、あわや大谷選手の足を強襲するセンター前への当たりとなり「正直ちょっとヒヤリとした」と振り返りながら、「彼らと話す機会がありませんでしたが、球を近くに打ち返してしまった事は謝ろうと思っています」と明かしました。

キャッチャーとしてボールを受けたダルトン・ラッシング選手は、「球の質はとても良く見えましたし、すべての球種をしっかりコントロールして自分が狙った空振りも取れていたので、これからがとても楽しみです」と大谷選手の状態についてコメント。まだ2月であることを考えても上々の仕上がりであり、「確実に95マイル以上は出ていた」としながら、大谷選手自身も手応えを感じていたことを明かします。

続けて、今季の大谷選手に寄せる期待については「彼には限界がなく、可能性は無限大だと思います」とコメント。大谷選手のどのような姿がそう感じさせるのかという問いについても「彼は偉大な選手であり、さらに偉大になりたいと思っています。そして、その努力の仕方でチーム全体の基準を引き上げています。今すでに素晴らしい選手ですが、さらに成長したいという気持ちを持っているのです。これほどの才能を持ち、かつ自分のやるべきことをこれだけ実行できる選手は、そうそう見つかるものではありません」と、その姿を称賛しました。