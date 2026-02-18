17歳・中井亜美 笑顔弾ける！SP78.71で首位発進 鮮烈五輪デビュー【ミラノ・コルティナ五輪】

＜2026年2月17日（火）ミラノ・コルティナ2026オリンピック フィギュアスケート・女子ショートプログラム ＠ミラノ・アイススケートアリーナ＞

ミラノ・コルティナ五輪は現地時間17日、フィギュアスケート・女子ショートプログラムが行われ、初出場の17歳・中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が自己ベストとなる78.71点をマークし、堂々の首位発進を決めた。

テレ東 「ミラノ・コルティナ2026オリンピック™」アスリートキャスターは元フィギュアスケート五輪日本代表の村上佳菜子に！テレ東系 ウィンタースポーツ2026テーマソングはUVERworld「EVER」に決定！

2026年2月6日にイタリアで開幕するミラノ・コルティナオリンピック™でテレ東はアイスホッケー女子予選やスノーボード男子ハーフパイプ予選を中心に、大会序盤から注目の試合を中継。



＜放送情報＞

■2月1日（日）夜6時30分～8時50分

⼀流が⽬撃︕オリンピック伝説の試合ベスト10

■2月8日（日）昼11時00分～12時54分

ハイライト

■2月9日（月）夜6時50分～10時54分

【アイスホッケー女子】予選リーグ 日本 vs イタリア

■2月12日（木）朝3時00分～6時00分

【スノーボード男子】ハーフパイプ予選

■2月15日（日）朝2時35分～6時00分

【カーリング女子】予選リーグ 日本 vs アメリカ

2月22日（日）朝3時30分～7時00分

【フィギュアスケート】エキシビション



＜出演者＞

村上佳菜子（アスリートキャスター）

冨田有紀（現地キャスター・テレビ東京アナウンサー）

中根舞美、松澤亜海（東京キャスター・テレビ東京アナウンサー）

＜テレ東系ウィンタースポーツ2026テーマソング＞

UVERworld『EVER』



