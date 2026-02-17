テカリ防止＆UVケア！SRICHAND(シーチャン)の新作プレストパウダーはお直しもにぴったり♪

タイコスメの先駆者！湿気にも負けない「SRICHAND(シーチャン)」って？

「夕方になってもメイクしたてのサラふわ肌をキープしたい」そんな願いを叶えてくれる最強パウダーがお目見え。高温多湿なタイで絶大な支持を集めるSRICHAND(シーチャン)から、日本企画のUVプレストタイプが登場します。肌のうるおいを守りながら透明美肌を演出する…そんな美容液仕立てのフェイスパウダーの魅力やおすすめの使い方、WEB先行発売特典など、気になる情報をたっぷりとお届けします。

美容感度が高い女性の間でブームとなっているタイコスメ。その人気の火付け役ともいえるのが、1948年にバンコクの小さな漢方薬局からスタートした老舗ブランド、SRICHAND(シーチャン)。一年中暑く湿度が高い過酷な環境で生まれたアイテムは、とにかく機能性バツグンです。

動物実験を行わないクルエルティフリーを貫き、日本展開のアイテムはすべてヴィーガン処方。肌への優しさとキープ力を兼ね備えたシーチャンは、日本の蒸し暑い夏を乗り切るための救世主として、今最も注目すべきブランドなんです☆

UVケア＆崩れ・テカリ防止！大人気フェイスパウダーのプレストタイプが新登場

プレストUVトランスルーセントパウダー／\1,045(税込み)

日本限定企画の「プレストUVトランスルーセントパウダー」は、累計販売数数千万個を突破した大人気フェイスパウダーの機能はそのままに、「もっと手軽に持ち運びたい」「日焼け止め効果も欲しい」という声に応えて進化しました☆

最大のポイントは、微細な多孔質シリカパウダーを採用したスーパーオイルコントロール処方。余分な皮脂をぐんぐん吸収して、なんと12時間(※)もテカリや崩れを防止。ひと塗りでメイクしたての質感が復活します！

※）メーカー調べ／個人差があります

さらに、2種のスキンブラー成分が光を乱反射させて、毛穴や肌の凹凸をふわっとカバー。厚塗り感はないのに、フィルターをかけたような仕上がりを叶えます。撥水・耐汗性に優れたダブルコートパウダーが、汗によるヨレもガードしてくれますよ♪

パウダー

分子サイズの異なる8種類のヒアルロン酸コンプレックス(※2)に加えて、ナイアシンアミドやツボクサエキス(CICA)などのトレンド美容成分を贅沢に配合。皮脂を抑えてくれるパウダーにありがちな乾燥も心配無用です☆

どれを選べばいいの？既存アイテムの特徴もチェック！

崩れにくさはそのままに、高い紫外線防止効果がプラスされたのが新作プレストUVの強み。さらに、美容液成分配合で乾燥崩れも防ぐ“美容液仕立て”に進化しています。とはいえ、既存アイテムも魅力的。それぞれの特徴もチェックしてみましょう♪

＜トランスルーセントパウダー＞

トランスルーセントパウダー

ブランドを代表するロングセラーの紫パウダー。超微粒子の粉がテカリを抑えて、サラサラの肌を長時間キープしてくれます。どんな肌色にも馴染む透明タイプで、メイクの仕上がりを邪魔しません☆

＜ベア パーフェクト トランスルーセントパウダー＞

ルーセントパウダー

12時間のオイルコントロール＆毛穴や小じわをふんわりカバーするソフトフォーカスで、理想の仕上がりに。PM2.5などの空気中の微粒子から肌を守ってくれるアンチポリューション機能付きです♪

＜ベア パーフェクト グローイング トランスルーセントパウダー＞

パウダー

繊細なパールで上品なツヤ肌に。テカリを抑えながら内側から発光するような立体感を演出してくれます。くすみを飛ばしてくれるので、明るく健康的な印象に仕上がります。

＜ブラックエディション オイルコントロールパウダー＞

ルーセント

シリーズ1の皮脂吸着力を誇る、超脂性肌向けのマットパウダー。白浮きを抑えた設計で、汗や皮脂による崩れを強力ブロックしてくれます☆

＜ブライト＆ブルーム 24 スキンケアパウダー＞

シーチャン

24時間いつでも使えるスキンケア成分配合のパウダー。日中だけでなく夜のスキンケア後のベタつき防止としても活躍してくれます♡

メイク直しで本領発揮！プレストUVの賢い使い方は？

まずは基本の使い方から。

ベースメイクの最後に、付属のパフに軽くパウダーをとったら、手の甲やティッシュで余分な粉を落として馴染ませていきます。顔の中心から外側に向かって、軽く押さえるように肌にのせていきます。小鼻の周りや目元などの細かい部分は、パフを半分に折ってのせるとキレイに仕上がりますよ♡

さらに日中のお直しでも活躍。肌表面の皮脂や汗を軽く押さえたら、テカリが気になるTゾーンや日焼けしやすいほほの高い位置を中心に重ねます。プレスト(固形)タイプなので粉飛びせず、外出先でも手軽に使えるのが嬉しいポイントです♪

2／25(水)先行発売☆シーチャンの新作はどこで買える？

2／25(水)12時より、楽天市場の公式認定ショップ・シトラスマーケットでWEB先行発売がスタート。人気アイテムのミニチュアサイズがランダムで1点、先着60名様にプレゼントされます。

2月下旬からは、ロフトやプラザなどのバラエティストア、ドラッグストア、GMSでも順次発売。完売前に、お近くのショップをチェックしてみてくださいね☆

お問い合わせ先

SRICHAND(シーチャン)

公式ホームページ：https://www.instagram.com/srichand_japan/