こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した銀河「NGC 4680」。

おとめ座の方向、約1億光年先にあります。

明るい中心部を取り囲む幅の広い渦巻腕（渦状腕）を、淡い輝きが大きく包みこんでいるような姿をしています。

【▲ ハッブル宇宙望遠鏡が観測した渦巻銀河「NGC 4680」（Credit: ESA/Hubble & NASA, A. Riess et al.）】

渦巻銀河とレンズ状銀河の中間的な特徴

ESA（ヨーロッパ宇宙機関）によれば、NGC 4680は分類が難しい銀河として知られています。渦巻銀河と呼ばれることもありますが、レンズ状銀河に分類されることもあります。レンズ状銀河は渦巻銀河と楕円銀河の中間にあたる銀河で、その多くは両方の特徴を併せ持っています。

NGC 4680には渦巻腕がありますが、その構造は不明瞭で、先端は拡散してぼやけています。その周りを囲む淡い輝きは、目立った構造を持たない楕円銀河の特徴を思わせます。

銀河は永遠に変化しない存在ではありません。他の銀河と重力を介して相互作用し、その形が大きくゆがんだり、渦巻腕が尾のように引き伸ばされたりしたものもあります。

渦巻銀河は他の銀河との合体などを経て、やがて楕円銀河に進化するとも考えられています。NGC 4680は、まさにその変化の途上にあるのかもしれません。

冒頭の画像はハッブル宇宙望遠鏡の「WFC3（広視野カメラ3）」で取得したデータを使って作成されたもので、ESAのESA/Hubbleから2021年6月7日付で公開されました。

本記事は同日公開の記事を再構成したものです。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

