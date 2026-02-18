「侍ジャパン強化合宿」（１８日、宮崎）

今回の強化合宿で初めて実戦形式のライブＢＰが行われ、日本ハムの北山亘基投手が登板する前にピッチコムのアクシデントがあった。

中村とバッテリーを組んだ北山の２回り目。だがサインの伝達がうまく行かず、練習がストップした。小園が近寄って器具を確認するも聞き取ることができず。捕手側、投手側とも機器を変えて練習は再開した。

メジャーでもピッチコムの異常はたびたび見られており、リズムを崩す選手も少なくない。「ちょっとアクシデントだったり、間合いが違う部分があった」と北山。以降も動じることなくボールをコーナーに投げ分けた。近藤には中前打を許したが、次打者を併殺に仕留めた。

メジャーでピッチコムの使用経験があるダルビッシュは「最初で言うとピッチコムはボタンの配置であったりとか、そこがなかなか覚えられなかったり苦戦する人が多かった。１回ミスするとパニックになって時間が進んでピッチクロックで残り２秒、３秒とかになったりするので。ピッチコムさえちゃんといければ、ピッチクロックの時間もまた長く感じる」と自らの経験を語っていた。トラブルが発生した際に、いかに落ち着いて対処できるかがポイントとなりそうだ。

北山は一回り目の立ち上がりにやや制球がばらつき、牧に四球を与えた。それでも冷静に対処して佐藤輝を打ち取り、小園はフルカウントからの変化球で遊ゴロ併殺打に仕留めていた。