【お好みもんじゃ】3日間限定で20％オフ。豚玉は624円に。食べ放題プランが対象の店舗もあるよ《28日まで順次開催》

大庄が展開するお好み焼きともんじゃ焼きの専門店「お好みもんじゃ」は、「まとめて周年祭」イベントを2026年2月18日から28日までの間に、各店舗で3日間ずつ開催します。

粉もん好きにはたまらない！

「お好みもんじゃ」は、横浜西口店が今年の2月にオープンから15周年を迎えるほか、立川店、蒲田西口店、水道橋店、赤羽店が1周年を迎えます。

そこで、5店舗の節目を祝う「まとめて周年祭」を開催。各店舗で2月中に3日間限定で開催します。それぞれ食べ放題・飲み放題プランが20％オフ、もしくは、お好み焼きともんじゃ焼きの単品がすべて20％オフになります。

各店舗のイベントの内容と日程は以下の通りです。

・横浜西口店

イベント：食べ放題・飲み放題プランがすべて20％オフ

実施期間：2月18日から20日まで

・蒲田西口店

イベント：食べ放題・飲み放題プランがすべて20％オフ

実施期間：2月21日から23日まで

・水道橋店

イベント：食べ放題・飲み放題プランがすべて20％オフ

実施期間：2月26日から28日まで

・赤羽店

イベント：お好み焼きともんじゃ焼き単品メニューが全35品が20％オフ

実施期間：2月21日から23日まで

・立川店

イベント：お好み焼きともんじゃ焼き単品メニューが全35品が20％オフ

実施期間：2月26日から28日まで

家族や友人と鉄板を囲みながら、お得においしいお好み焼きやもんじゃ焼きを、お得に満足するまで味わうチャンスです。

たっぷり100分、80品以上の料理と40種類以上のドリンクが食べ飲み放題！

食べ放題プランでは、豚玉や海鮮玉などの王道お好み焼きはもちろん、ベビースターや明太もちチーズなどの人気もんじゃ焼き、焼きそばやおつまみ、サラダなど80品以上が楽しめます。

また、樽生ビール「アサヒスーパードライ」やハイボール、サワー、日本酒、ワインなどバリエーション豊かな40種類以上のドリンクが飲み放題です。

各プランの詳細は以下の通りです。

一般（アルコール有）：【女性】通常2850円→2280円／【男性】通常3400円→2720円

一般（アルコール無）：【女性】通常2600円→2080円／【男性】通常2850円→2280円

学生（アルコール有）：【女性】通常2500円→2000円／【男性】通常2950円→2360円

学生（アルコール無）：通常2300円→1840円

小学生（ソフトドリンク）：通常1150円→920円

未就学児は無料です。

このイベントは、横浜西口店、蒲田西口店、水道橋店の3店舗限定です。

赤羽・立川は単品メニュー全品が20％オフ！

定番の豚玉や海鮮玉、ベビースターもんじゃ、明太もちチーズもんじゃ、スタッフが焼き上げるモダン焼きなど、お好み焼きともんじゃ焼きの単品35品がすべて20％オフになります。熟成したかつおの枯節や宗田節で作られた特製出汁を使った生地は、ふんわりとした食感で、具材の味をしっかりと引き立てます。

割引の一例は以下の通りです。

・豚玉：通常780円→624円

・海鮮玉：通常1200円→960円

・ベビースターもんじゃ：：通常850円→680円

・明太もちチーズもんじゃ：通常1100円→880円

このイベントは、赤羽店と立川店の2店舗限定です。

※価格はすべて税込です。

