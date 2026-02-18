3x3日本選手権大会ファイナルの組み合わせ発表…予選を突破した男女各16チームが日本一の座をかけ対戦

2月17日、日本バスケットボール協会は2月21日から22日の2日間にわたり「第11回3x3日本選手権大会ファイナル」を、横浜BUNTAIで開催することを発表した。

今大会は都道府県の予選を突破し、さらに東・中・西日本の各エリア大会を勝ち抜いた男女各16チームが出場権を獲得。今シーズンの3x3日本一の座をかけて、トーナメント (ノックアウト) 方式で対戦する。同21日に1回戦と準々決勝が、同22日には準決勝と決勝戦が行われる予定だ。

出場チームと1回戦の組み合わせは以下の通り。

■第11回3x3日本選手権大会ファイナル出場チーム／1回戦組み合わせ



【男子】



1：ZETHREE ISHIKAWA vs TOTTORI CAMBUCKETS



2：EPIC.EXE vs 3STORM HIROSHIMA.EXE



3：UTSUNOMIYA BREX.EXE vs LEO BLACKS SAGA



4：LAST ONE FUKUOKA vs NINJAAIRS



5：NARA GREAT BUDDHERS vs UENOHARA SUNRISE



6：DIME BLACK vs TOKYO VERDY.EXE



7：SHINAGAWA CITY vs TGP FORCEPICE



8：相模原プロセス vs Kagoshima BLAX

【女子】



1：FLOWLISH GUNMA vs Aster



2：LEO NINERS vs KYOTO BB



3：JOAHN vs ST-KASUMI.EXE



4：givers vs ライザー



5：XD vs UENOHARA SUNRISE



6：SAKU REGION.EXE vs bluewave



7：MAURICE LACROIX vs Gang



8：EPIC vs FATE

大会の様子はJBA3x3公式YouTubeにて見逃し配信ありの全試合ライブ配信を予定している。

【動画】第12回3x3 U18日本選手権…フルゲーム映像