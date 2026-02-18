フォーバルが５日ぶり反発、沖縄県の「ＤＸの地産地消」推進のためＮＯ ＭＡＲＫと業務提携 フォーバルが５日ぶり反発、沖縄県の「ＤＸの地産地消」推進のためＮＯ ＭＡＲＫと業務提携

フォーバル<8275.T>が５日ぶりに反発している。この日、沖縄県を地盤にＷＥＢサイト制作やＳＮＳコンサルティングを手掛けるＮＯ ＭＡＲＫ（沖縄県那覇市）と、沖縄県におけるデジタル活用と持続的な人材育成を通じて地域課題の解決を目指して業務提携を締結したと発表しており、好材料視されている。



ＮＯ ＭＡＲＫが沖縄県内の複数の行政機関と連携し、自治体と協働しながらプロジェクトを推進してきたノウハウと、フォーバルが推進する「ＤＸの地産地消」を沖縄県で具体的に前進させる取り組みを掛け合わせることで、自治体・地域企業における再現性の高い共創モデルを構築するのが狙い。また、「ＤＸの地産地消」を担う地域人材の育成と活躍機会の創出なども推進する。



