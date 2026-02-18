「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日正午現在で河西工業<7256.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



１８日の東証スタンダード市場で、河西工が連日のストップ高カイ気配。同社は１６日午後３時ごろに、２６年３月期の連結最終損益は従来の２０億円の赤字予想から一転して１０億円の黒字（前期は９１億８２００万円の赤字）になる見通しだと発表した。北米を中心とした収益改善などが寄与する。また、国内外の工場閉鎖などに伴う損失が想定より縮小することも利益を押し上げる。今期最終損益は７期ぶりに黒字転換する見通しとなり一気に買い人気が膨らんでいる。



出所：MINKABU PRESS