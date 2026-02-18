ブラジル名門に放出の可能性も？ 不調の日本代表MFを現地メディアが酷評「信頼はどんどん弱まっている」
スコットランドの王者セルティックに所属する日本代表MF旗手怜央は加入以来、中盤の主力として活躍してきた。だが、今季は状態が上がらず、批判される試合も少なくない。
今冬には、ブラジルの名門パルメイラスからの関心が報じられた。王国のマーケットは３月まで開いており、まだ移籍の可能性は残されている。
そんななか、セルティック専門サイト『Celts Are Here』は２月16日、「ハタテの才能に議論の余地はない」と強調。そのうえで、マーティン・オニール監督の信頼が低下していると伝えた。
「ベストの調子なら、ダイナミックで、流れを変えられるMFであり、試合を支配できる。問題は、それらのパフォーマンスがどんどん遠いものとなっていることだ。彼が本当に際立ち、セルティックを前進させた試合を思い起こすには、今季以前にさかのぼらなければならない」
「オニール政権でも信頼はどんどん弱まっているようだ。ボディランゲージは疑問視され、判断はひどく、規律面では信頼できない。タイトなタイトルレースにおいて、自信につながることではない」
「スコットランドリーグ最高のMF」と称賛されてきた28歳は輝きを取り戻せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
