ブラジル名門に放出の可能性も？ 不調の日本代表MFを現地メディアが酷評「信頼はどんどん弱まっている」

ブラジル名門に放出の可能性も？ 不調の日本代表MFを現地メディアが酷評「信頼はどんどん弱まっている」