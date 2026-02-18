郷ひろみのラスト『紅白』に『SONGS』が密着！これまでの全パフォーマンスも一挙大放出

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

郷ひろみが、2月26日に放送される『SONGS』に登場する。

■郷ひろみ、愛犬のためにショッピング

「2025年の紅白で一区切りつけたい…」2025年の『紅白歌合戦』の取材会で、突然の発表をした郷ひろみ。今回、決意をもって臨んだ『紅白』の舞台裏に『SONGS』が独占密着。日々のトレーニングや、3日間にわたるリハーサル、他アーティストとの交流を通して、70歳の節目を迎えた郷ひろみが『紅白』にかけた思いに迫る。

これまでの郷の『紅白』全パフォーマンスも一挙大放出。番組責任者・大泉洋と共に、郷が刻んだ全38回の歴史を振り返る。これまで7回ものトップバッターを務めた郷のこだわりとは？

大好評ロケ企画の第2弾も実現。前回は「電車でゴー！」と題し、郷が電車でNHKへ向かう様子を届けたが、今回は話題の倉庫型家具店で愛犬のためのショッピング。久々の買い物にテンションが上がる姿や、愛犬への深すぎる愛情、セルフレジにハマる様子など、国民的スター郷ひろみの意外すぎる一面に、大泉も大爆笑の連続。

スタジオパフォーマンスでは、郷の『紅白』出場の歴史に欠かせない7曲をスペシャルメドレーでお届け。さらに、これまで支えてくれたすべての人へ感謝を届けるバラード「ALL MY LOVE」を披露する。

■番組情報

NHK総合『SONGS 郷ひろみ ～70歳の決意 紅白舞台裏SP～』

02/26（木）22:00～22:45

再放送：03/02（月）24:35～25:20

出演：郷ひろみ 大泉洋

歌唱楽曲：「郷ひろみ紅白SP メドレー（男の子女の子、マイ レディー、お嫁サンバ、言えないよ、GOLDFINGER’99、男願 Ｇroove!、2億4千万の瞳）」「ALL MY LOVE」

■関連リンク

『SONGS』番組サイト

https://one.nhk/songs

郷ひろみ OFFICIAL SITE

https://www.hiromi-go.net/