NiziU（ニジュー）のMAYA（マヤ）が、自身のInstagramを更新。引き締まったウエストを披露した。

【写真】美ウエストに注目。NiziUマヤのレッスン着姿／ショートボブにイメチェンしたNiziUマヤ／NiziUマヤのロングヘア姿

■NiziUマヤの神スタイルに絶賛の声続々

マヤは練習室と思われる場所の鏡に映る自身の姿を様々な角度から撮影。パーカーにスウェットパンツというラフなレッスン着姿で写るセルフィーを4枚投稿した。

頭の上でピースをしたショット（1枚目）では、ショート丈のパーカーとローウエストなスウェットパンツの間から引き締まったウエストを披露。SNSでは、「ウエスト薄！」「どれだけトレーニングしたらこんなに細くなるの」「努力の賜物」「美しすぎる」「マジでかっこいい」「このスタイルの良さが無加工で実現されてるの本当にすごい」「レッスン着マヤちゃんありがとう」「異次元すぎる」「ほっっっっそ！」と、絶賛の声が続々と寄せられている。

■NiziUマヤがロングヘアからショートボブヘアに大胆イメチェン

マヤは、NiziUの2nd EP『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』（4月1日リリース）に合わせ、ロングヘアからショートボブにイメチェン。シースルーバング×ショートボブというあらたなビジュアルで様々なオフショットを公開し、ファンの注目を集めている。

■写真：ロングヘアだったNiziUマヤ