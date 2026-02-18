トラスコ中山 <9830> [東証Ｐ] が2月18日後場(13:00)に配当修正を発表。26年12月期の年間配当を従来計画の55.5円→58.5円(前期は60円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

令和７年12月期決算発表時に、トラスコ善択配当を加算する旨をお知らせしておりました。トラスコ善択配当につきましては、当期 減価償却費計画の10％を配当金原資（親会社株主に帰属する当期純利益）に加算することが決定いたしました。これに伴い、トラスコ善択配当による配当金増加額が１株当たり約３円となり、年間配当金は58円50銭（前回予想比＋３円00銭）となる見込みです。その結果、期末配当金は28円50銭（前回予想比＋３円00銭）となる見込みです。※トラスコ善択配当とは、１株当たり年間配当金が前事業年度の１株当たり年間配当金を下回る場合、親会社株主に帰属する当期純利益に減価償却費の一部（最大10％）を加算し、連結配当性向25％として配当を行う当社独自の配当方針です。積極的なデジタル・物流投資と、株主の皆様の配当期待との二律背反の問題を解決するため、取捨善択の考えに基づき、令和５年12月期より導入いたしました。

