18日13時現在の日経平均株価は前日比682.35円（1.21％）高の5万7248.84円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1220、値下がりは325、変わらずは47と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を156.43円押し上げている。次いでＴＤＫ <6762>が85.24円、アドテスト <6857>が68.19円、ファストリ <9983>が31.29円、イビデン <4062>が28.28円と続く。



マイナス寄与度は78.62円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、住友ファーマ <4506>が7.77円、ファナック <6954>が7.02円、オリンパス <7733>が4.55円、安川電 <6506>が3.84円と続いている。



業種別では33業種中30業種が上昇し、下落は水産・農林、情報・通信、精密機器の3業種にとどまっている。値上がり率1位は保険で、以下、ガラス・土石、非鉄金属、その他金融、医薬品、鉄鋼と続いている。



※13時0分12秒時点



株探ニュース

