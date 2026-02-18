上柳昌彦、ANN終了発表の星野源にエール「全速力で駆け抜けていってください」 “衝撃”ポメラニアンとの放送も回顧
18日放送のニッポン放送『上柳昌彦 あさぼらけ』（前4：30）では、同局『星野源のオールナイトニッポン』（毎週火曜 深1：00）が、3月31日深夜放送をもって、最終回を迎えることが発表されたことを受け、上柳昌彦がコメントを寄せた。
【写真】前代未聞？ポメラニアンとの放送を届けた上柳昌彦
星野と上柳は、深夜から早朝にかけての「ラジオ長屋」でありながら『星野源ANN』内で行われた「箱番組総選挙2022」にて、上柳とポメラニアンのわかばくんによる衝撃の「ポメラニアンと上柳昌彦のオールナイトニッポン」を行ったことでも話題に。
2023年に行ったオリコンニュースのインタビューで、上柳は当時の放送について「相談をしたいなと思ったんですけど、作家の寺坂直毅さんがスタジオに近寄ってこないんですよ。寺坂さん、犬が全然ダメらしいんですよ（笑）。それで、ものすごくしつけがよくて、鳴かないんですよね（笑）。それで、新聞紙を敷いてもらったりして、なんとかやってみました。（反響は）僕の42年のアナウンサー人生の中で、一番褒められました（笑）。あんなに褒められたことはないです（笑）。リスナーのみなさんから、いっぱいの熱いお褒めの言葉をいただきました」と明かしていた。
この日の放送で、上柳は「星野源さんから3月いっぱいというお知らせがありましたね」と切り出すと、『あさぼらけ』宛に『星野源ANN』終了をめぐってのメールが多く寄せられていると紹介。星野の楽曲「Hello Song」にのせながら、リスナーからのメールを伝えていった上柳は「ポメラニアンのオールナイトニッポンやりましたね。あれは2022年の春頃。ポメラニアン、わかばくんという、かわいいポメラニアンで、泣かなくてね。新聞紙、スタジオに敷いて」となつかしみつつ「とにかく残りの回数、源さん、全速力で駆け抜けていってください」と呼びかけていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
