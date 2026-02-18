『ビッグダディ』こと林下清志さんの元妻で、タレントの美奈子さんが、自身のインスタグラムを更新。サロンでネイルチェンジとまつ毛エクステをしたことを明かしました。

【写真を見る】【 美奈子 】「やりたいことは全力でやる」こだわりのネイル＆マツエク姿を公開し「最高！頑張れそう」





美奈子さんは「今まで自分の事を 雑に扱いすぎてたことに 最近気が付いた。もっと大事にしよう。」と投稿。続けて、「好きなものは好きって言おう。嫌なものは嫌って言おう。わたしを雑に扱うものからは思い切って離れてみよう。」と、自分に正直に生きる決意を綴りました。









そして「やりたいことは全力でやる。」と決めた美奈子さんは、「大好きなサロンでネイルチェンジとマツエクをしてもらいました」と、その行動の一つを、画像を添えて紹介しています。









サロンへのオーダーについて美奈子さんは「季節とか周りの反応とかぜーんぶとりあえず置いといて 私の好みのネイルをオーダーしました！」と明かしています。









最後に仕上がりを見て「もう最高！ モチベあがりまくりで 頑張れそう」と、締めくくりました。









この投稿を見た人たちからは「私も勇気を出して自分を大切にする行動をとりたい！」「勇気めっちゃいりますよね。」「自分の人生一度きりすきなーよーにいこうぜ！！」「子供が巣立った後の楽しみ私も見つけ始めようと思います」といった反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】