ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が、同種目日本初の金メダルを獲得した。ショートプログラム（SP）5位からの大逆転を実現した2人の姿に号泣する人が続出したが、一夜明けて日本オリンピック委員会（JOC）がSNSに投稿した動画にも、ファンは再び涙しているようだ。

交互に金メダルを相手の首にかけていく“りくりゅう”。最後は見つめあいながらお互いの金メダルを握りしめた。金メダル決定直後も、2人は1位ペアが座る椅子から降りて正座で喜び合っていたが、今回も何故か正座スタイルだった。

JOCの公式Xとインスタグラムが「Congratulations」と記して公開した動画には、SNS上のファンも反応している。

「なんだこの素敵なカップル、もとい、ペアは」

「よかった 何回みても、よかったって思える」

「ずっと見てたい」

「涙腺崩壊した…最高のペアだよ」

「素晴らしいペアだな…俺もあんな信頼関係が欲しいわ」

「昨日1日泣いてたのに、また泣いちゃう 素晴らしいメダル交換」

金メダルを生んだ2人の絆が垣間見える姿に感動する声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）