「お腹まわり気になる」→【しまむら】スッキリ見え狙える「優秀カーディガン」発見！

メリハリを意識した着こなしに仕上げたいときにぴったりなカーディガンが【しまむら】に登場！ さりげない工夫によって、 気になりがちなお腹まわりがスッキリと見えそうです。即戦力になりつつ春コーデにも活躍してくれそうだから、ぜひワードローブに迎えて。

オンオフ使いやすい上品なリブカーディガン

【しまむら】「TT*IMOシェイプCD」\2,420（税込）

縦のラインが強調される細リブのカーディガン。程よくウエストがシェイプされたシルエット & フロントスリットで、きれい見えが狙えます。さり気なく輝くボタンも上品なアクセントに。深めのVネックデザインなので、ブラウスやタートルネックシャツなど幅広いアイテムと好相性です。ボリュームのあるボトムスとのスタイリングなど、上半身をすっきり見せたいときにおすすめ。

引き締めカラーブラックはさらにスッキリ見え！？

こちらは色違いのブラックを着用した、上品さとかっこよさを両立したコーデ。プロデュースした@oimo_30_omioさんによると「ウエストラインが綺麗に見える」とのことで、お腹まわりがスッキリ見えそうです。ブラックならあらゆるコーデに合わせやすく、柄入りのシャツやフリンジパンツのデザインも引き立ててくれます。

