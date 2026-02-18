浅草の"豚カフェ"のマイクロブタがTikTokで2824万回再生され世界の注目を集めている。



【写真】もう、表情がかわいいすぎる～

大バズり中の動画に登場するのはピンク色の小さい小ブタ、ロッキーくん。ヨチヨチ歩きながらも、ブーブー！と大きな声で鳴き、元気いっぱい。



ふわふわの毛が生えたしっぽを振り、カメラに目線で歩み寄ってくる様子は、あまりの可愛さから世界中で話題となり、様々な言語で9900件以上のコメントが寄せられた。撮影された場所はマイクロブタと触れ合えることで人気の「pignic café 浅草店」。スタッフの朝香沙映さんに話を聞いた。



――ロッキーくんの小ささについて。



朝香：現在、生後まもなく3ヶ月を迎える頃です。体長は約30cm、体重は約3kgほどです。



―― 一般的なブタと比べて、どれくらい小さいですか？



朝香：一般的な畜産用のブタさんは、成長すると300kg前後になることもありますが、当店のマイクロブタたちは成体で約10～15kgほど。ロッキーも、それくらいまで大きくなる予定です。



――性格は？



朝香：とても甘えん坊で、人の膝の上に自分から乗ってきてくれることも多く、スキンシップが大好きな性格です。



――カフェでは、どんな触れ合いができますか？



朝香：膝の上に乗せて一緒に過ごしたり、おやつをあげたり、近い距離で触れ合っていただくことができますよ！



――実際にマイクロブタと触れ合ったお客さんの反応は？



朝香：海外のお客様を中心に、SNSをきっかけに「推しpig」を作って来店される方も多く、実際に会えた瞬間に涙を流して喜んでくださる方もいらっしゃいました。国内外問わず、これほど多くの方に愛していただけていることをとても幸せに感じています。



これからも、pigちゃんたちの日常の中で「かわいい！」と感じた瞬間を切り取って投稿し、マイクロブタたちが持つ自然な可愛さを伝えていきたいです。



◇ ◇



SNSでは「自分もブタかも？ってくらい母性湧いてきた」「ブタも尻尾ふりふりするのね。」「体は小さいのに、ブヒブヒ音は大きい」「気づいたらスマホを撫でていた」などの反響が寄せられた。ロッキー君はマイクロブタカフェ「pignic cafe」浅草店勤務だが、あきる野店、代々木公園店、横浜店、吉祥寺店、それぞれ魅力的なマイクロブタがお出迎えしてくれるそうだ。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）