µ¤²¹ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤¶áµ¦¡¡ÌÀÆü19Æü¤Ï´¨¤ÎÌá¤ê¡¢3Ï¢µÙ¤Ï½ÕËÜÈÖ¤ÎÃÈ¤«¤µ¡¡¾¯±«·¹¸þÂ³¤¯
¤³¤ÎÀè¤Î¶áµ¦¤Ïµ¤²¹ÊÑ²½¤¬·ã¤·¤¯¡¢ÌÀÆü18Æü¤Ï´¨¤ÎÌá¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢21Æü(ÅÚ)¤«¤é¤Î3Ï¢µÙ¤Ï½ÕËÜÈÖ¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë¾¯±«·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÀè¤âÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Àá¿å¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼¡¤ËÂç¤¤¯Å·µ¤¤¬Êø¤ì¤ë¤Î¤ÏÏ¢µÙÌÀ¤±¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¶áµ¦¡¡21Æü¤«¤é¤Î3Ï¢µÙ¤Ï½ÕËÜÈÖ¤ÎÃÈ¤«¤µ
º£Æü18ÆüÌë¤«¤éÌÀÆü19ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢À¾ÆüËÜÉÕ¶á¤Ï°ì»þÅª¤ËÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à±Æ¶Á¤Ç¡¢¶áµ¦¤Ç¤Ï¡¢º£Æü18Æü¤ÎÍ¼Êý°Ê¹ß¡¢ËÌÉô¤òÃæ¿´¤ËÀã¤ä±«¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÀÆü19Æü¤ÏÄ«¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤¬³ÆÃÏ¤Ç¶¯¤Þ¤ê¡¢ºÇÄãµ¤²¹¤ÏÂçºå¤Ç2¡î¡¢¿À¸Í¤Ç0¡î¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÌÉô¤ÎË²¬¤Ç¤ÏÉ¹ÅÀ²¼¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüÃæ¤âÀ²¤ì´Ö¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤²¹¤Ï¾å¤¬¤é¤º¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÂçºå10¡î¡¢Ë²¬5¡î¤ÎÍ½ÁÛ¡£ÌÀÆü19Æü¤Ï´¨¤ÎÌá¤ê¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤·¤Ã¤«¤êËÉ´¨¤·¤Æ¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î´¨¤µ¤â°ì»þÅª¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÆü¤´¤È¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¡¢½µËö¤Ë¤«¤±¤Æ½Õ¤á¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£21Æü(ÅÚ)¤«¤é¤Î3Ï¢µÙ¤ÇºÇ¤âÀ²¤ì´Ö¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢½éÆü¤Î21Æü(ÅÚ)¤Ç¡¢ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤â16¡îÁ°¸å¤ÈÃÈ¤«¤¯¡¢¤ª½Ð¤«¤±ÆüÏÂ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£22Æü(Æü)¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤òµ¤°µ¤ÎÃ«¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶áµ¦¤Ç¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤Ë¤ï¤«±«¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¤¤¯Å·µ¤¤¬Êø¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²°³°¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£µ¤²¹¤Ï¡¢22Æü(Æü)¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë20¡îÁ°¸å¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢ÍâÆü23Æü(·î¡¦½Ë)¤â½ÕËÜÈÖ¤ÎÃÈ¤«¤µ¤ÎÂ³¤¯½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤²¹¾å¾º¤Ç¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô¤ÖÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤ÏÂÐºö¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âç¤¤¯Å·µ¤¤¬Êø¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ï¢µÙÌÀ¤±¤Î24Æü(²Ð)¤«¤é25Æü(¿å)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ç¡¢À¾ÆüËÜÉÕ¶á¤òÁ°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¶áµ¦¤Ç¤Ï¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶áµ¦¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë¾¯±«·¹¸þÂ³¤¯
¶áµ¦¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯1·î¤ÏµÏ¿Åª¤Ê¾¯±«¤È¤Ê¤ê¡¢2·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï11Æü(¿å¡¦½Ë)¤Ë¤ä¤ä¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤¬¹ß¤Ã¤¿½ê¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£¤â¿¼¹ï¤Ê¿åÉÔÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1·î4Æü¤«¤éºòÆü2·î17Æü¤Þ¤Ç¤Î45Æü´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÎÊ¿Ç¯Èæ¤Ï¡¢Âçºå¤Ç25%¡¢ÏÂ²Î»³¤Ç26%¡¢Æî¤¢¤ï¤¸»Ô¤Ç10%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÆü17Æü¡¢Âçºå´É¶èµ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¡Ö¶áµ¦ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Î¾¯±«¤Ë´Ø¤¹¤ë¶áµ¦ÃÏÊýµ¤¾Ý¾ðÊó¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¶áµ¦¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤ÏºòÇ¯11·îÃæ½Ü¤«¤é¹ß¿åÎÌ¤Î¾¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â1¤«·îÄøÅÙ¤ÏÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍý¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Àá¿å¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¤Ï²ÈÄí¤Ç¤Ç¤¤ëÀá¿åÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Æü18ÆüÀµ¸á¸½ºß¡¢¶áµ¦ÃæÉô¡¦ÆîÉô¤ÎÂ¿¤¯¤Î½ê¤Ë´¥ÁçÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÃí°Õ¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡ÖÎÓÌî²ÐºÒ·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó¡×¤Ë¤â¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼¡¤Î±«¤Ï¤¤¤Ä?
¶áµ¦¤Ç¤Ï¡¢23Æü(·î¡¦½Ë)¤Þ¤ÇÂçÂÎÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ï¢µÙÌÀ¤±¤Î24Æü(²Ð)¤«¤é25Æü(¿å)¤Ï¡¢À¾ÆüËÜÉÕ¶á¤òÁ°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬Åì¿Ê¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¡¢¥¶¤Ã¤È¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µª°ËÈ¾Åç¤Ç¤ä¤ä¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¹ß¿åÎÌ¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢·Ã¤ß¤Î±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç°ìµ¤¤Ë¿åÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÎÌ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶õµ¤´¥Áç¡¡»³²Ð»ö¤ËÃí°Õ
Åß¤«¤é½Õ¤Ï¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤¿¤ê¡¢¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ÏÍÕ¤ä¸ÏÁð¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢»³²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£»³²Ð»ö¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î4¤Ä¤Î¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¥¥ã¥ó¥×¤ä¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢²°³°¤Ç²Ð¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¾Ã²ÐÍÑ¤Î¿å¤Ê¤É¤ò½àÈ÷¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²Ð¤ò»È¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë¾Ã²Ð¤¹¤ë¤Î¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¤ä¡¢¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ëÆü¤Ï¡¢Ê²²Ð¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸ÏÍÕ¤ä¸ÏÁð¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Ë²Ð¤¬Ç³¤¨¹¤¬¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ê²²Ð¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¡¡¤¿¤Ð¤³¤Ï»ØÄê¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢µÊ±ì¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µÊ±ì¤¬ºÑ¤ó¤À¤¿¤Ð¤³¤Ï²Ð¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¾Ã¤·¤Æ¡¢µÛ¤¤³Ì¤ÎÅê¤²¼Î¤Æ¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¡¢·ÈÂÓÍÑ³¥»®¤ò»È¤¦¤Î¤¬¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤¡¡²ÐÍ·¤Ó¤â¡¢»³²Ð»ö¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤Î¾®¤µ¤Ê²Ð¤¬¡¢»×¤ï¤Ì»³²Ð»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²ÐÍ·¤Ó¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£