オランダ1部NECナイメヘンの小川航基が佐野航大のFKから同点弾

オランダ1部NECナイメヘンの日本代表FW小川航基が、今季8ゴール目を決めチームを救った。

現地時間2月17日に行われたスパルタ・ロッテルダムとのリーグ戦において、値千金の同点ゴールをマーク。同じく先発出場していたMF佐野航大とのコンビネーションに、ファンから熱い視線が注がれている。

試合はホームのスパルタに先制を許す苦しい展開となった。NECは後半23分に小川を投入。するとその5分後、中盤で得たフリーキックのチャンスに佐野がキッカーを務める。佐野が右足でゴール前のファーサイドへ供給した正確なクロスに対し、小川が打点の高いヘディングで合わせ、ゴールネットを揺らした。

このゴールは小川にとって今季リーグ戦8得点目。アシストを記録した佐野にとっても今季5アシスト目となり、日本人コンビの鮮やかな連係がチームを敗戦の危機から救う形となった。なお、対戦相手のスパルタではMF三戸舜介がフル出場を果たしている。

日本人ホットラインによる殊勲の同点弾に、SNS上では「ホットライン最高」「誇らしい」「8ゴール目に5アシスト目…数字だけでも凄い」「素晴らしかった」「流石の仕事力」「レベル高すぎる！」「精度もすごい」「佐野のFK精度エグい」「ヘッド完璧すぎる」「お手本のようなプレー」「特に決定力ヤバい。今の日本人の中で一番頭で決めれる男じゃないかな？」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）