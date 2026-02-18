ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラムで初出場の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が五輪では日本女子４人目となるトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を決め、自己ベストの７８・７１点で首位。今季での引退を表明している北京五輪銅メダルの坂本花織（シスメックス）は７７・２３点で２位、初出場の千葉百音（木下グループ）は７４・００点で４位につけた。

１８日に日本スケート連盟が公式インスタグラムを更新し、演技後の坂本とフィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組との３ショットを公開。「応援に来てくれたりくりゅうと会えました」とコメントを添えた。

さらに、続く投稿では「どういう感じで応援していたかを再現している木原龍一選手 ２人から黄金のバトンを受け取り、今日は全日本選手権よりは緊張しないで、後半は楽しく演技ができた坂本花織選手でした！」と記述。木原が応援風景を再現し、それに驚く三浦と坂本の様子をアップした。

この投稿には、「チーム内でリラックスムードを作れてていいですね 気持ちを分かち合える最高の仲間」「花織ちゃんが楽しそうで嬉（うれ）しい 仲間の応援は本当に心強いよね」「チームジャパンのチームワークが最高です りゅうくん選手はオモロー兄さんに進化しました」「心の芯がほのぼのあったかくなります」「面白すぎる コントだもんな」「過去一番癒やされました」「いいチームワーク」「雰囲気最高」などのコメントが寄せられた。