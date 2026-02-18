特別国会が召集された１８日、衆院選で当選した与野党の新人議員が初めて登院した。

高市首相の人気で自民党が歴史的大勝を果たし、「高市一強」の政治状況となるなか、議員らはそれぞれの思いを胸に一歩を踏み出した。

午前８時、国会議事堂の正門が開門すると、近くで待っていた議員ら約２０人は、深く一礼し、議事堂に歩いて向かった。

最年少の２５歳で当選し、１４日に２６歳となった自民の村木汀（なぎさ）氏（比例北海道）は、緊張した面持ちで門をくぐった。

道内の介護事業所で働いた経験を持ち、「人手不足や資材価格の高騰で介護現場は課題が山積している。介護職の待遇改善を目指したい」と抱負を語った。最年少当選については、「年齢は関係ない。２０代の議員が少ない中で『当事者』として若者の声を国政に届けたい」と意気込んだ。

自民の丸川珠代氏（５５）（東京７区）は午前１０時すぎ、赤いジャケット姿で登院。政治資金収支報告書の不記載問題が発覚し、参院議員からのくら替えで挑んだ前回選は敗れており、「衆院では新人なのでまっさらな気持ちでスタートを切りたい。過去の反省をいかせるように緊張感を持って臨む」と気を引き締めていた。

「即戦力になれるよう、一分一秒を無駄にせず努力したい」と気持ちを新たにしたのは、日本維新の会の高見亮氏（４７）（大阪２区）。維新は連立を組む自民の「高市旋風」に押されて全国的に伸び悩んだが、本拠地・大阪では１９小選挙区のうち１８小選挙区で勝利し、地力を見せた。

高見氏は大阪市議出身。災害時に首都機能をバックアップする「副首都構想」の実現に向け「日本の成長に資するような都市を作れるよう、他党の意見も聞きながら取り組みたい」と話した。

◎

公示前の１６７議席を１１８減らし、４９議席の惨敗に沈んだ中道改革連合。原田直樹氏（３５）（比例南関東）は「力のある先輩方が落選した中で、自分がいるのは心苦しい思いもある」と打ち明けた。

公明党青年局次長などを経て議員になり、「与党の監視や政策の対案を示す役割を果たしていく」と意気込みを語った。

チームみらいは衆院選に初めて挑み、１１議席を獲得して躍進した。

林拓海氏（２８）（比例東北）は、選挙期間中によく着用したという赤いネクタイを締め、同党の新人議員らと姿を見せた。議事堂を背景に全員で記念写真に納まると「いよいよ始まる。チーム一丸となり、有権者の期待に応えたい」と声を弾ませた。

私立の通信制学校の職員で、家庭の事情や経済的な理由で進学を断念せざるを得ない生徒らと向き合った経験が、政治を志した原点だ。「子供の数に応じて親の税負担を下げる『子育て減税』など、掲げた公約を実現したい」と話した。