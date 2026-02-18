偉大な背中を懸命に追った先に歓喜が待っていた。

１７日（日本時間１８日未明）に行われたミラノ・コルティナオリンピックのスピードスケート女子団体追い抜きで、日本が３大会連続の表彰台に立った。前回大会後、新たにメンバーとして加わった野明花菜選手（２１）と堀川桃香選手（２２）という２人の新戦力が、銅メダル獲得に貢献した。（塚本康平）

高木美帆選手から感謝の言葉も

準決勝で宿敵のオランダに僅差で敗れ、米国との３位決定戦に回った日本。３人１組の隊列で、野明選手が、先頭のエース・高木美帆選手（３１）と佐藤綾乃選手（２９）に挟まれ、足並みをそろえた。野明選手は時折よろめきながらも最後まで先輩２人と息を合わせてゴール。米国と３秒５０差で銅メダルが決まり、１回戦と準決勝を滑った堀川選手を含めた４人で喜んだ。

日本がこの種目で初めて金メダルを取ったのは、高木選手と佐藤選手らで臨んだ２０１８年平昌（ピョンチャン）五輪。その快挙を会場の客席で観戦していたのが、北海道大樹町立大樹中学２年だった堀川選手だ。「スポーツで誰かを感動させることができるんだ。いつか私も出たい」との思いを強くした。

堀川選手の実家は乳牛約９００頭を育てる酪農家で、５人きょうだいの４番目。高校３年で出場した２２年北京五輪の５０００メートルで１０位に入り、翌シーズンから団体の新メンバーに抜てきされた。

スタミナが自慢の堀川選手はレース序盤のスピードに課題があった。スタート時の加速や、高木、佐藤両選手の後ろにつきながら低い姿勢で効率的に滑る練習を繰り返した。堀川選手は「スケート技術や練習に臨む姿勢など、学ぶことが本当に多かった」と振り返る。

準決勝から約２時間後に行われた３位決定戦に、堀川選手に代わって出場したのが、体力を温存していた野明選手だった。

長野県下諏訪町出身の野明選手の父は、スピードスケート男子１５００メートル元世界記録保持者の弘幸さん（５１）。母は世界選手権総合３位に入ったこともある三枝さん（５４）で、２人ともオリンピアンだ。

団体にメンバー入りしたのは昨秋からで、短中長距離全てを高いレベルで滑れることから「サブ」として白羽の矢が立った。デビュー戦となった昨年１１月のワールドカップでは、強豪のオランダを破り、日本として２季ぶりとなる優勝に貢献。そのまま代表入りし、親子での五輪出場を果たした。

レース後はメンバー４人そろってリンクに降り立ち、一緒に日の丸を持って笑顔で観客席に手を振った。先頭でレースを引っ張った高木選手は、「メダルを一緒に取れた。感謝の気持ちでいっぱい」と仲間をねぎらった。

初めて五輪のメダルを手にした堀川選手は「すごくうれしい」と笑い、野明選手は「頭が真っ白で、すごく緊張した。先輩たちに感謝しかない」と喜びをかみしめていた。