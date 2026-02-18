PayPayなど4社は、18歳以下のユーザーを対象にポイント付与率などを優遇する「PayPay U18応援プロジェクト」を3月3日から実施する。本施策は、PayPayのほか、PayPayカード、PayPay銀行、PPSCインベストメントサービスの4社合同で実施される。

4月利用分から、毎月の決済状況に応じて付与率が加算される「PayPayステップ」に、18歳以下限定の緩和条件が導入される。

これまでは全ユーザーが一律で「月30回かつ10万円以上の決済」が＋0.5％の達成条件だったが、12歳～15歳は「月10回かつ3000円以上」、16歳～18歳は「月20回かつ8000円以上」に引き下げられる。

チャージや紹介、銀行連携でのポイント付与

3月3日から開始される各施策では、チャージや口座連携による特典などが用意される。ATMや銀行から1回2000円以上チャージすると、その月の決済時に1％のポイントが上乗せされる。PayPay銀行からのチャージであれば上乗せ分は2％となる。

「友だち紹介特典」では、18歳以上のユーザーが12歳～18歳のユーザーを紹介し、紹介された側が本人確認などを完了すると、双方に通常特典300ポイントに200ポイントを加算した最大500ポイントが付与される。

また、PayPay銀行との連携施策では、4月1日時点で18歳以下のユーザーを対象に、預金残高に応じたポイント付与を実施する。たとえば、1万円以上の預金で月100ポイント、10万円以上で月400ポイントが最大1年間付与される。

このほか、3月24日からは「ポイント運用」で100ポイント以上運用した12歳～18歳のユーザーに対し、運用額の1％分をポイントで付与する取り組みも開始される。

「超PayPay祭」のくじ当選確率もアップ

3月3日～30日に開催される「超PayPay祭」内の「PayPayスクラッチくじ」でも、若い世代向けの優遇が行われる。

12歳～18歳のユーザーが「PayPay残高」で決済した場合、通常4回に1回の当選確率が2回に1回へ引き上げられる。また、18歳～25歳のユーザーが「PayPayクレジット」などで決済した場合は、1等～3等のいずれかが必ず当選する。