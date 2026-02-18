18日(水)は低気圧が日本海にあり、発達しながら東北東へ進んでいます。この影響で北陸地方ではやや強い南寄りの風が吹き、気象庁は北陸地方で「春一番」が吹いたと発表しました。

※北陸地方＝新潟県、富山県、石川県、福井県



「春一番」とは、冬から春への移行期に初めて吹く暖かい南によりの風のことです。気象庁では、立春から春分までの間に広い範囲で初めて吹く暖かく強い南風と定義しています。



一方、このあと日本付近は次第に冬型の気圧配置となって、上空には寒気が流れこむ見込みです。新潟県内は、夕方から次第に平地も含めて雪になるでしょう。とくに山沿いでは、19日(木)朝にかけてまとまった降雪となるところがありそうです。



季節が一進一退を繰り返しながら、春へと向かっています。