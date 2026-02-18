１８日放送の日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）では、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラムで初出場の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が五輪では日本女子４人目となるトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を決め、自己ベストの７８・７１点で首位。今季での引退を表明している北京五輪銅メダルの坂本花織（シスメックス）は７７・２３点で２位、初出場の千葉百音（木下グループ）は７４・００点で４位につけたことを伝えた。

番組には２０１０年バンクーバー五輪代表の織田信成氏がコメンテーターとして出演。初の五輪で首位発進した中井を絶賛した。

まず「トリプルアクセルのなんと美しいことたるや！」と話した織田氏は「今、出来栄えというのがすごく重要視される。あの美しさ、降りた後の表情、氷の上で花が咲き乱れるよう。僕、“亜美フラワー”って呼んでるんですよ。ジャンプを跳ぶ度に咲くんですよ。めちゃくちゃ良かったです」と“織田節”がさく裂。

１７歳ながら、ジャンプなど一つ一つの質が高いことを挙げ「シニアに上がって、お姉さんたちと滑れて楽しい！っていう、フィギュアスケートあるあるなんですよ。若い子が出てきた独特の勢いみたいなのがあるんですよ」と指摘。

「まさにニューヒロインって感じで、精神的に今、脂がのっている状態というか、一番イケイケどんどんな状態なので、金メダルとるなら今です！」と熱く語った。

そして、自身と比べて最近の若い選手は、ジャンプだけでなくスピンやステップなどもハイレベルだと話し、「私はジャンプ一辺倒の人間だったんですけど、今の子は全部上手。（中井は）１４歳、１５歳くらいでトリプルアクセル跳べてますから。ポテンシャルがえぐいです」と絶賛した。