ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手が１７日（日本時間１８日）、野手組キャンプ初日を迎えて囲み取材に応じ、オフにダイエットで１２ポンド（約５・４キロ）減量したことを明かした。

「本当に良い食事をすることと、自分が何を食べているかを知ることと、通常よりも少しハードにトレーニングすることの組み合わせだ。今はとても気分がいいし、以前の自分に戻った」と語った。体重は「キャリアを通じてずっと２０４ポンドから２０５ポンド（約９２〜９３キロ）の範囲だったが、昨年は少しオーバーしていた。今は正常に戻っている」という。

昨季５月にそけい部の肉離れで約１０日間、戦線を離脱した。「けがから復帰したとき、健康な状態には戻っていなかった。それを抱えながら戦っていた」と明かした。影響は「両方だ。下肢の故障だった。打席、守備、走塁、野球のあらゆる側面においてだ」と説明。右翼では緩慢に見える守備も目立った。「当然、何も言わなかった。ただフィールドに立ってチームを助けたかった」と振り返った。

今季はタッカーの加入で左翼へ戻る。「監督が『君は左翼に移るんだ』と言い、俺は『分かった、やろう』と言った。それだけだ」と淡々。チームの事情に合わせ「どんな方法でも準備はできている」と、センセーションを起こした２４年シーズンの再現に意欲を示していた。