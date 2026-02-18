IVE（アイヴ）の新曲「BLACKHOLE」がベールを脱いだ。16日に公式YouTubeチャンネルに、2枚目正規アルバム「REVIVE＋」のハイライトメドレー映像を公開した。同映像には、同アルバムのダブルタイトル曲「BLACKHOLE」と「BANG BANG」を含め、メンバー全員のソロトラックなど、12曲のハイライト映像が入った。

韓国メディアのスポTVニュースは18日「強烈なEDM、ポップ、バンドサウンドまで多様なジャンルを取り入れた音楽が続き、正規アルバムらしい密度とスケールを予告した」と報じた。

また「BLACKHOLEは、夢幻的なサウンドで、LIZ（リズ）の『望めば何でもかなう』という歌詞でファンの耳を一瞬で捉えた。同曲はアルバムの中心であり、『私』ではなく『私たち』という存在を新たに定義する楽曲」と解説した。

また、今回のアルバムにはメンバー6人全員のソロ曲が収録された。同メディアは「WONYOUNG（ウォニョン）の『8』は、緊張感を醸し出すEDMトラックで新たな変身を告げ、GAEUL（ガウル）の『Odd』は、幻想的な中低音ボーカルでリスナーの耳を捉える。LEESEO（イソ）は『Super ICY』で、エネルギーと雰囲気を同時に提供する予定で、LIZは、澄んだパワフルなボーカルが際立つオルタナティブ・ロック感覚のトラック『Unreal』を披露する。REI（レイ）は3カ国語の歌詞と明るいメロディーが特徴の『In Your Heart』を、YUJIN（ユジン）は、力強いベースとヒップホップを基盤に自信に満ちた魅力を込めた『Force』でトラックのフィナーレを飾り、メンバーそれぞれの成長を証明した」と分析した。